Директор лямбирской школы, где во время урока рухнул потолок в спортзале, задержан

Продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения потолка в лямбирской средней образовательной школе. Напомним, инцидент произошел 10 декабря во время урока физкультуры в спортивном зале. По счастливой случайности, никто не пострадал, но занятия в учреждении отменили.

Администрация школы в правоохранительные органы о случившемся не сообщила, скрыв факт ЧП. СУ СК заинтересовалось произошедшим после публикации информации об этом в ряде местных СМИ.

Директор школы был задержан в рамках расследования. В отношении него, а также других должностных лиц было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Халатность».