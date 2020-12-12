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Директор лямбирской школы, где во время урока рухнул потолок в спортзале, задержан

Администрация учреждения пыталась скрыть факт ЧП, не сообщив о нем в правоохранительные органы
Анна ЧЕРНАЯ
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Продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения потолка в лямбирской средней образовательной школе. Напомним, инцидент произошел 10 декабря во время урока физкультуры в спортивном зале. По счастливой случайности, никто не пострадал, но занятия в учреждении отменили.

Администрация школы в правоохранительные органы о случившемся не сообщила, скрыв факт ЧП. СУ СК заинтересовалось произошедшим после публикации информации об этом в ряде местных СМИ.

Директор школы был задержан в рамках расследования. В отношении него, а также других должностных лиц было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Халатность».

ЧП