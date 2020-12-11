Иван Белозерцев: «Нужно продолжать работу по поддержке материнства и детства»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Ольга Чистякова поблагодарила главу за помощь в создании Фонда борьбы с коронавирусом, действующим на базе организации.

- Это было необходимо, поскольку тогда люди не знали, что делать, - отметила она.

Помимо помощи населению, фонд обеспечивал медиков, работающих с коронавирусными пациентами, горячим питанием. Благотворительная акция проводилась три месяца, но сейчас было принято решение о ее возобновлении в некоторых учреждениях.

- Хочу поблагодарить Вас и Ваших коллег за оперативную и своевременную реакцию, - отметил Иван Белозерцев. – Это весомый вклад в борьбу с распространением коронавируса.

Во время разговора также была затронута темы профилактики абортов и борьбы с домашним насилием.

- Нужно продолжать работу по поддержке материнства и детства, - отметил губернатор. – Рождению ребенка не должны препятствовать бытовые проблемы.

Глава региона предложил создать в регионе кризисные центры, где женщины могли бы укрыться от семейного насилия.

- Возможно, стоит принять областную программу, выделить на это средства. Продумайте, как будет лучше, - резюмировал губернатор. – Это очень важная тема.