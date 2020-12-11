В Мордовии на уроке в младшем классе в спортзале рухнул потолок

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Днем 10 декабря 2020 года в спортивном зале общеобразовательной школы в селе Лямбирь Республики Мордовия произошло обрушение части конструкции потолка. В это время проходил урок у учащихся младшего класса. В результате происшествия никто не пострадал. Занятия в учебном заведении были отменены.

Следственными органами СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следователи и криминалисты регионального СК осматривают место происшествия. Проводится комплекс мероприятий по установлению причин произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.