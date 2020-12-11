В Пензе в свой день рождения мужчина убил жену

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как потом скажут следователи, ссора утром 8 декабря 2020 года, в день рождения мужчины, в доме по улице Огарева Пензы внезапно вспыхнула из-за давно сложившихся неприязненных отношений мужа и жены. Всплеск нетрезвых эмоций закончился ударом кухонным ножом супруге в грудь. От полученного ранения она скончалась через непродолжительное время. Осознав случившееся, муж позвал на помощь соседей, которые и вызвали сотрудников полиции.

По факту убийства следственным отделом по Ленинскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.