С главой администрации Алексеем Атясовым обсудили вопросы предновогоднего оформления муниципального образования, благоустройство открытых площадок для занятий зимними видами спорта, организацию работы с неблагополучными семьями, предстоящее поздравление детей из многодетных и малообеспеченных семей, организацию безопасной работы учреждений здравоохранения и социальной защиты, образования, культуры и спорта.

Посетил зампред правительства и территории Лунинского, Ломовского и Большевъясского сельсоветов, р.п. Лунино.

Определена дата проведения Валерием Савиным приёма граждан, который состоится 25 декабря 2020 года с 11:00 до 14:00 часов в администрации Лунинского района, отмечает пресс-служба правительства Пензенской области.

Предварительная запись на приём по телефону 3-15-29.