«ТНС энерго Пенза» наградило победителей акции «Личный кабинет – офис в кармане»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Гарантирующий поставщик электроэнергии «ТНС энерго Пенза» подвел итоги акции для потребителей – физических лиц «Личный кабинет – офис в кармане».

Акция проводилась в период с 5 октября по 30 ноября 2020 года. Клиенты, зарегистрировавшие в этот период «Личный кабинет» и использовавшие данный сервис для оплаты электроэнергии, получали шанс стать обладателями подарков от энергосбытовой компании.

Победителями акции стали пять жителей города Пензы, Иссинского, Сердобского и Наровчатского районов. В торжественной обстановке им вручили подарки и поблагодарили за использование дистанционных сервисов.

- Комфортность и высокое качество обслуживания все больше ассоциируются с использованием компаниями современных дистанционных способов взаимодействия с клиентами. Число пользователей «Личного кабинета» постоянно растет и с начала 2020 года увеличилось более чем на 39%, достигнув 32000 человек, - отметил заместитель генерального директора «ТНС энерго» - управляющий директор «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов. - Ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, стали дополнительным стимулом для клиентов к осознанию всех преимуществ пользования нашими сервисами. В настоящее время весь спектр услуг компании можно получить через интернет, экономя время, денежные средства и не подвергая риску свое здоровье.

Напомним, «Личный кабинет» предоставляет потребителям возможность быстро и без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также получать консультации специалистов по вопросам энергоснабжения.

Стать пользователем «Личного кабинета» можно любым удобным способом: