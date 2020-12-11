Движение и стоянка транспорта в Саранске будут ограничены

С 9:00 11 декабря до 14:00 12 декабря будет временно исключена остановка и стоянка транспортных средств:

на парковке, расположенной между многоквартирными домами № 16А, № 18 по ул. Энгельса и зданием МОУ «Лицей № 26» (ул. Серадзская, 21);

на парковке, расположенной между многоквартирными домами № 12, № 14 по ул. Энгельса и зданием МДОУ «Детский сад № 71» (пр. 50 лет Октября, 44А);

на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония - Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39);

на парковке по ул. Веселовского между зданием МБУК «Дом культуры «Луч» (ул. Веселовского, д. №40А) и торговым комплексом «Ринг» (ул. Веселовского, 62А);

на парковке дублера ул. Коваленко между торговым комплексом «Данко» (ул. Миронова, 1А) и зданием Пролетарского районного суда г. Саранска (ул. Коваленко, 47А);

на парковке по ул. Косарева, прилегающей к многоквартирным домам № 76А, № 78, № 80;

на парковке, прилегающей к магазину по ул. Косарева, 74А, на участке от ул. Гожувской до остановки общественного транспорта «Рынок «Заречный»;

С 9:00 11 декабря до 14:00 12 декабря будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:

на дублере ул. Коваленко - от ул. Миронова до ул. Воинова;

на дублере ул. Косарева - от ул. Гожувской до остановки общественного транспорта «Рынок «Заречный»;

С 20:00 11 декабря до 14:00 12 декабря будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:

по ул. Пролетарской (нечетной стороне) от ул. Коммунистической до ул. Б. Хмельницкого.

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в проведении ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.