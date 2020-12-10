Пензу продолжают украшать к Новому году

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

На Фонтанной и Театральной площадях города установили световых оленей с санями. Рядом с фонтаном разместили инсталляцию в виде новогоднего шара с бантом. Светящиеся надписи «2021» появились на площади Ленина и сквере на улице Славы.

На набережной Суры продолжают заливать каток и монтировать горку.

На Соборной площади появились световые ангелы и елочки. По улице Пушкина организована подсветка деревьев, праздничной иллюминацией украшен монумент «Глобус».

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