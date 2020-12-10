В Пензе перед судом предстанут основатели и сотрудники фиктивных медицинских центров

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В Пензенской области завершилось расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы, которые вели незаконную деятельность на территории региона, а также Нижегородской области.

По данным следствия, в 2015 году двое жителей Краснодарского края открыли в Пензе и Арзамасе организации под видом известных медицинских клиник, наняли персонал и начали активно привлекать клиентов. Схема была проста: сотрудники колл-центров обзванивали жителей региона и приглашали их на бесплатный осмотр, при этом прося обязательно захватить с собой паспорт. После диагностики «врачи», на деле не имеющие медицинского образования, запугивали клиентов, говоря о наличии у них серьезных болезней, и предлагали лечение за круглую сумму – стоимость услуг в клиники начиналась от 45 тысяч рублей. Не имеющих такие деньги пациентов отводили в кредитный отдел для заключения договора. Всего в стенах центров трудились 35 человек.

Пресечь деятельность мошенников удалось только в 2017 году. К тому времени от их действий пострадали почти 800 человек. В ходе расследования были назначены 30 экспертиз, проведено более 30 обысков, наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Объем уголовного дела составил 548 томов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 16 обвиняемых согласились сотрудничать со следствием, 13 фигурантов уже были осуждены в особом порядке. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в Октябрьский районный суд города Пензы для рассмотрения по существу.