В Мордовии наградили многодетных матерей

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

К присутствующим от имени временно исполняющего обязанности Главы Мордовии Артема Здунова обратился первый заместитель Председателя Правительства – Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров:

- Дети – величайшее достояние государства. А главная задача руководства регионов – обеспечение достойного уровня жизни семей с детьми.

После этого Владимир Сидоров вручил государственные награды, премии и дипломы многодетным матерям. Традиционным подарком для всех участниц торжества стали павлопосадские платки.