В Мордовии суд рассмотрит дело по обвинению в покушении на убийство

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Все произошло вечером 26 июля 2020 года на улице в Рузаевке. После словесной перепалки мужчина нанес удар ножом в область шеи 23-летней девушке. Попытавшемуся заступиться 29-летнему мужчине удар пришелся в область грудной клетки. Раненым удалось скрыться на автомобиле. После чего они были госпитализированы в больницу.

Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по Республике Мордовия расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух лиц, завершено. С утверждённым прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения.