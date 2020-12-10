ВТБ профинансировал строительство четырех многоквартирных домов холдинга «Термодом» в Пензе

ВТБ открыл холдингу «Термодом» кредитные линии в совокупном размере свыше 1,5 млрд рублей. Средства предоставлены на срок до 5 лет под строительство четырех многоквартирных жилых домов в Пензе. Финансирование проектов осуществляется с применением счетов эскроу.

Кредитные средства будут направлены на строительство 18-этажного жилого дома в Жемчужном проезде, 16-этажного в микрорайоне Город Спутник и двух многоквартирных домов в ЖК «Новелла» на улице Шмидта. Общая жилая площадь новостроек – 33,5 тыс. кв. метров.

«Холдинг «Термодом» – один из ключевых участников строительного рынка Пензенской области. Использование схемы эскроу-счетов гарантирует защиту интересов покупателей квартир и свидетельствует о надежности нашего партнера и его высокой ответственности за результат работы. Всего с начала года в Пензенской области ВТБ профинансировал строительство более 90 тыс. кв. метров жилья. И я надеюсь, что жители Пензы смогут по достоинству оценить качество и комфорт новых современных квартир, строящихся при содействии нашего банка», – прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

«Мы ставим перед собой амбициозные задачи по обеспечению региона новым комфортным жильем и, безусловно, заинтересованы в таком сильном партнере, как ВТБ, имеющем значительный опыт в финансировании проектов по строительству жилой недвижимости. Новые объекты, возводимые при поддержке ВТБ, являются продолжением нашего сотрудничества: в четвертом квартале запланирована сдача многоэтажного жилого дома в Спутнике, строительство которого велось также при его участии», - отметил генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.