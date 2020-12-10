Открылся первый елочный базар в Пензе

Пресс-служба администрации Пензы

Говорят, первые дозы вакцины от коронавируса уже нашли свое применение в Пензе. Открывшийся вчера в городе первый елочный базар обрадовал не меньше. Если настроение земляков прибавить к их здравому смыслу, разумной осторожности и аккуратности, то обязательно случится и новогоднее волшебство.

А елочный базар на ул. Калинина,93 возле ТЦ «Фортуна» поможет этому. Новогодние сосенки здесь можно купить по цене от 350 рублей за метр. Дополнительно горожанам предложат подогнать ствол под крестовину, доставить елочку домой.

На следующей неделе планируется открыть торговые точки по реализации хвойных деревьев по адресам:

- ул. Клары Цеткин,55;

- ул. Клары Цеткин,25;

- ул. Мира,43;

- ул. Пушкина, 15.