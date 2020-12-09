Иван Белозерцев посетил строительную площадку пензенского цирка

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Каждый день на площадке трудятся около 170 человек. Основные работы уже завершены. По словам главного инженера ООО «СтройРесурс» Евгения Буевича, строительные материалы компания закупила полностью, к середине января строители полностью закроют стены и главный купол. На малой арене осталось завершить финишную отделку полов и покраску стен. Сдать цирк планируется в октябре будущего года.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что подрядная организация успела многое сделать в этом году, несмотря на проблемы с финансированием и коронавирусом. Люди работали на площадке и в субботу, и в воскресение.

- Мы заинтересованы в том, чтобы пензенский цирк стал лучшим в России, - подчеркнул глава региона и призвал сдать объект точно в срок.