Пункты проката коньков в Саранске закрывать не будут

Катки в Саранске начали свою работу 1 декабря. Пока их 23: они есть в каждом микрорайоне города. Администрация учла замечания и просьбы граждан: в частности, каток на площади Тысячелетия все же будет работать в этом сезоне, а каток с улицы Кочкуровской перенесут на улицу Волгоградскую.

Во время заседания было принято решение, что пункты проката на городских катках в этом сезоне будут работать.

- Но не стоит забывать об обстановке. После каждого посетителя спортивный инвентарь должен быть продезинфицирован. Проведите необходимый инструктаж с сотрудниками пунктов проката, – обратился Петр Тултаев к руководителям профильных структурных подразделений.