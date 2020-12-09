В Пензе почтили память Героев Отечества

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона возложил цветы к стеле «Слава героям».

Напомним вам, что День Героев Отечества в нашей стране празднуется 9 декабря с 2007 года.

До 1917 года этот праздник был известен, как День Георгиевских кавалеров. Это связано с тем, что 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года императрица Екатерина II учредила Орден Святого Георгия Победоносца.

В советское время эту награду заменил орден Славы трех степеней. В 2000 году Георгиевский орден был восстановлен.