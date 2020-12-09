В Пензенской области количество вакансий для медиков за год выросло более чем в три раза

Количество вакансий в медицинской сфере продолжает расти по всей стране. По данным hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, в Пензенской области положительная динамика вакансий относительно прошлого года продолжает наблюдаться на протяжении всей осени. К примеру, в сентябре для медицинских работников работодатели области разместили на 139% вакансий больше, чем в аналогичный период прошлого года, в октябре прирост составил +12%. В ноябре в профобласти «Медицина, фармацевтика» в Пензенской области было размещено более трехсот вакансий, что в 3,3 раза больше, чем в ноябре 2019 года.

На каких специалистов сферы медицины в Пензенской области наблюдается наибольший спрос? Больше всего этой осенью были востребованы лечащие врачи (26% от всех размещенных вакансий в сфере), врачи-эксперты (19%), младший и средний медперсонал (8%), специалисты в области клинических исследований (7%), фармацевты (4%).

Средняя предлагаемая заработная плата для врачей в Пензенской области составляет порядка 43 000 рублей, для среднего и младшего медицинского персонала – 25 000 рублей.