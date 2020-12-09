Ситуация с отсутствием лекарств в частных аптеках Мордовии не меняется

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Одной из главных тем разговора стало обеспечение в аптеках неснижаемого запаса необходимых препаратов. Как отметил и.о. генерального директора ГУП «Фармация» Алексей Ладошкин, в их сети удалось создать месячных запас наиболее востребованных лекарств и ведется работа над созданием трехмесячного.

Совершенно по-другому обстоят дела в частных аптеках.

- Вчера в Рузавке снова обошли аптеки. В коммерческих ситуация к лучшему не меняется. Люди вынуждены посещать несколько аптечных пунктов, искать, что нужно. Не проще ли сразу сказать, где лекарства есть, а в какие аптеки и заходить не стоит. Зачем заставлять людей нервничать, подвергать себя опасности заражения в хождениях по городу, - отметил Артем Здунов и поручил наладить систему информирования.