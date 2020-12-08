Новогодняя кампания в Пензе откроется шествием Дедов Морозов

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Традиционно, церемония состоится на площади Ленина. До этого момента по главной улице города пройдут Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи. Шествие начнется в 14:30 на Фонтанной площади.

Также в рамках торжества на площади состоится открытие Домика Деда Мороза.

Продолжится праздник на набережной, где в 15:30 начнут работу каток и ледяная горка.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, праздничные мероприятия будут проходить с соблюдением необходимых требований безопасности.