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В Пензенской области мужчина погиб на пожаре

Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка
Виктор ВИКТОРОВ
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Во время тушения пожара.

Во время тушения пожара.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Возгорание произошло около 3 часов 30 минут 5 декабря 2020 года в доме по улице Гагарина поселка Евлашево Кузнецкого района. После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения, который проживал в указанном доме.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки.

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