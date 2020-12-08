В Пензенской области мужчина погиб на пожаре

Во время тушения пожара. Фото: Олег УКЛАДОВ

Возгорание произошло около 3 часов 30 минут 5 декабря 2020 года в доме по улице Гагарина поселка Евлашево Кузнецкого района. После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения, который проживал в указанном доме.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки.