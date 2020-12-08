Ориентирован на социальную поддержку, образование, благоустройство

Пресс-служба администрации Пензы

Ключевые положения документа представила начальник Финансового управления города Ольга Завьялкина.

Прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год составляет 14 млрд. 213,7 млн рублей, общий объем расходов - 14 млрд. 283,1 млн рублей. Дефицит бюджета - 69,4 млн рублей».

В представленном варианте проекта бюджета 35 млн рублей предусмотрено на программу по выполнению наказов избирателей - по одному миллиону на каждого народного избранника. Кроме того, 18 млн рублей будет выделено на грантовую поддержку и инициатив граждан.

Комментируя выступления депутатов, глава администрации города Андрей Лузгин отметил, что все средства городского бюджета предназначены для решения вопросов пензенцев: социальную поддержку, питание школьников и образование детей, благоустройство, льготный проезд, зарплату бюджетников.

Большинство депутатов одобрили представленный проект. После доработки вопрос о его утверждении будет рассмотрен на очередной сессии.