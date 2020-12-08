Решением жюри в Пензе определены победители конкурса чтецов

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

12 финалистов III Международного конкурса чтецов «Слова подобны крыльям» продемонстрировали свое декламаторское и сценическое мастерство 7 декабря на гала-концерте на малой сцене Пензенского областного драматического театра.

Подготовить заключительные выступления им помогли пензенские педагоги, режиссеры и актеры, в числе которых Владислав Матюкин, Илья Кочетков, Юлия Кузнецова, Денис Рогожников, Михаил Клевицкий, Любовь Курятникова. Занятия с конкурсантами продолжались 3 месяца. Решением жюри победителем III Международного конкурса чтецов «Слова подобны крыльям» стал Дмитрий Плешаков. Второе место занял Каримзода Хусравджони, третье - Маргарита Сидорова.

Участники второго (очного) тура конкурса, не прошедшие в финал, получили возможность побороться за специальный приз. В сети Интернет были размещены видео-ролики их конкурсных выступлений. Зрительское голосование определило обладателя приза зрительских симпатий, им стал Иван Панькин.