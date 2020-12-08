Водитель не справился с рулевым управлением

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

В 01:00 6 декабря 2020 года на 6 км автодороги сообщением «г. Темников - п. Барашево - с. Теньгушево - гр. Нижегородской области» 29-летний молодой человек, управляя автомобилем «Форд Фьюжн», не справился с рулевым управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП 18-летний пассажир «Форд Фьюжн» был доставлен в ГБУЗ РМ «Темниковская РБ им. А.И. Рудявского», где ему оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

На водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении мед. освидетельствования на состояние опьянения).