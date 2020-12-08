Похищенный в Пензе коньяк мужчина продал

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

24 ноября 2020 года в помещении торгового центра Октябрьского района Пензы, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина взял с витрины бутылку элитного коньяка и положил в пакет. После этого вышел из торгового зала через кассовую зону, не расплатившись за товар, и уехал домой.

Полицейские выяснили, что любителем коньяка оказался житель Нижнего Новгорода 1971 года рождения. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В содеянном он сознался и раскаялся. Похищенный алкоголь мужчина продал, а денежные средства потратил по своему усмотрению - купил продукты питания, пополнил баланс телефона и т.д.

Кроме этого, житель Нижнего Новгорода подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений на территории Пензы. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По факту кражи отделом дознания отдела полиции №3 УМВД России по г.Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.