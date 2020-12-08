В Саранске ликвидировали последствия аварии на теплотрассе

Девушка с кроликом греется у батареи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации пресс-службы администрации го Саранск, вчера, 7 декабря 2020 года, около 19 часов последствия аварии на теплотрассе на северо-востоке города были устранены и отопление и горячая вода начали поступать в многоквартирные дома, объекты социальной сферы. По данным на 21:40 тепло поступило во все МКД, детские сады, школы и поликлинику.

"Один из самых худших дней в моей жизни. Никому этого не пожелаешь, прокомментировал события дня руководитель администрации города Петр Тултаев. - Когда подобное происходит и в такую погоду, понимаешь, что в одночасье не устранишь эту проблему - изношенность сетей. Их нужно обновлять. Эта трасса построена в 1976 году. Она в основе своей неплохая. Но все имеет обыкновение стареть. После запуска системы теплоснабжения в домах локально, в отдельных квартирах, может возникать завоздушенность стояков отопления. В таком случае жителям необходимо подавать заявки по телефонам: 071 (24-24-71 - с сотового) или 24-07-07. Службы работают круглосуточно.