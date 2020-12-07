Артём Здунов поручил в максимально сжатые сроки восстановить работу теплотрассы

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Мы уже сообщали о коммунальной аварии в Саранске - повреждении на участке тепловой сети по ул. Косарева, 82а по направлению в сторону ул. Лихачева, из-за чего без тепла остались жители 121 многоквартирного дома, 4 детских сада, 3 школы, учреждение здравоохранения, 6 административных зданий.

Выехав на место происшествия, врио Главы Мордовии Артём Здунов обсудил ситуацию с мэром Саранска Петром Тултаевым, представителями ресурсоснабжающей организации и дал поручение немедленно привлечь все необходимые силы и средства для устранения повреждения и скорейшего подключения тепла.