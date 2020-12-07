На 97-м году жизни скончался Владимир Керханаджев

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Владимир Керханаджев родился 3 августа 1924 года в городе Алаверди Армянской ССР.

В 1941 году окончил Алавердскую русскую среднюю школу.

18 сентября 1942 года призван в Красную Армию и зачислен рядовым сапером во взвод управления 102-го управления военно-полевого строительства Закавказского фронта. Принимал участие в обороне Кавказа.

С декабря 1942 года – на Южном фронте под Сталинградом. Участвовал в подготовке к контрнаступлению под Сталинградом. По завершении Сталинградской битвы в составе 150-го минно-разгородительного отряда участвовал в боях на Курской дуге в составе войск Брянского фронта.

С ноября 1943 года – на 2-м Прибалтийском фронте. В декабре переведен в 24-й отдельный инженерно-саперный батальон 2-го Прибалтийского фронта и в его составе воевал до Победы.

За годы войны им было обезврежено более 1800 взрывных устройств.

В 1949 году окончил Московское военно-инженерное Краснознаменное училище и был направлен на Дальний Восток. Военную службу на офицерских должностях проходил в Дальневосточном военном округе (1949-1967 гг.), Закавказском военном округе (1968-1971 гг.), Приволжском военном округе (1972-1979 гг.). Командовал взводом, ротой, батальоном, полком. В 1962 году окончил курсы Военно-инженерной академии имени Куйбышева, в 1965 году – Высшие центральные офицерские курсы гражданской обороны (ГО) СССР. Был начальником инженерной службы танкового полка, мотострелковой дивизии, командиром отдельного механизированного полка, в 1972-1976 гг. – заместитель начальника штаба гражданской обороны Пензенской области – начальник курсов ГО Пензенской области.

Впоследствии работал старшим инженером штаба гражданской обороны Пензенской области, председателем отделения Всесоюзного добровольного пожарного общества в Пензенской области, в 1979-1995 гг. – начальник пожарно-технической выставки отдела пожарной охраны УВД Пензенской области.

После выхода в запас принимал активное участие в деятельности ветеранских организаций Пензенской области.

С 1996 по 2013 гг. был председателем Железнодорожного районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Пензы.

С 2013 по 2019 гг. – председателем Пензенского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Был активным организатором и участником ветеранского движения, эффективно решал поставленные задачи, вел плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения пензенцев, участвовал в организации научно-практических конференций, проводил «уроки мужества» в образовательных организациях.

Несмотря на преклонный возраст, регулярно встречался со школьниками и студентами, выступал в региональных средствах массовой информации.

Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» II-й и III-й степеней, «За отвагу на пожаре», «Ветеран Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Жукова, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями иностранных государств.

Был удостоен звания «Почетный гражданин города Пензы». Также был награжден региональными наградами Почетным знаком Губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской», медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью», памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы».

Воспитал двух дочерей, двух внуков, правнучку и праправнучку.