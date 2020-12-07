Подарил мошенникам более миллиона

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Это просто стихийное бедствие какое-то - поток телефонных звонков, якобы от сотрудников службы безопасности банков. И ужасы, которые они нагоняют на собеседников: на вас злоумышленники пытаются оформить кредит, а чтобы избежать напасти, вам самому надо обратиться в офис банка и оформить кредит.

Здесь бы остановиться, унять свое волнение и добавить немного рассудительности - где логика в таком поведении, и оформлении на себя долгового обязательства, что вообще не входило в планы? И если уж не проводить настоящее расследование, с какой стати сотрудник службы безопасности агитирует за оформление кредита, то звонком в банк удостовериться, а есть ли у них вообще такой сотрудник?

Но - нет. Не просто не перепроверяют лживую информацию, а, словно завороженные, идут с мешком денег из оформленных на себя кредитов к банкомату, и, по совету проходимцев, перечисляют более миллиона рублей якобы на «безопасные» счета.

Прозрение наступает, увы, только когда доверчивый гражданин приходит в полицию. Так случилось и с мужчиной 1978 года рождения - жителем с. Поселки Кузнецкого района.

По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.