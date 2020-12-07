Ледяная сказка от Константина Ванина

Пресс-служба администрации Пензы

Фигурам Водяного, Царевны-лягушки, чаше в виде корыта с золотой рыбкой, со множеством разноцветных шаров, декабрьский мороз совсем не страшен, потому что все эти персонажи и атрибуты популярных сказок сами будут исполнены из снега и льда.

К созданию ледяных фигур в парке Белинского уже приступил скульптор по снегу и льду Константин Ванин.

В задуманном ледяном городке «Королевство кривых зеркал» посетителей будет встречать большое сказочное зеркало. Детвора сможет покататься на двух больших горках, или забраться в ледяную ступу Бабы Яги.