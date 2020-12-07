Генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков получил благодарственное письмо губернатора

Представители компании «СтанкоМашСтрой» приняли участие в заседании Ассоциации промышленников Пензенской области, которое прошло в круглом зале регионального правительства.

Как отметил председательствующий на заседании губернатор Иван Белозерцев, несмотря на введенный в регионе режим повышенной готовности и ряд связанных с ним ограничений, пензенские предприятия смогли продемонстрировать высокие показатели - по индексу промышленного производства регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе и 8-ое среди субъектов РФ.

Также на заседании генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков был удостоен благодарственного письма губернатора за участие предприятия в восстановлении пензенской реликвии - танка Т-34, который ранее находился в качестве монумента на пьедестале у Краеведческого музея. Сейчас боевая машина на ходу и способна принять участие в параде в честь Дня Победы.