В северо-восточной части Саранска отключено отопление

Девушка мерзнет в квартире (архив) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информация об отключении отопления и горячего водоснабжения в северо-восточной части Саранска от диспетчера АО «СаранскТеплоТранс» поступила в в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Саранск в 05:55 7 декабря.

По данным на 7:30 центральное теплоснабжение отключено в 121 жилом доме, 3 школах, 4 детских садах, 1 больнице, 6 административных зданиях.

В связи с аварийной ситуацией занятия в образовательных учреждениях, попавших в зону отключения, отменены.

Как стало известно об аварийной ситуации, на место незамедлительно выехал Глава города Петр Тултаев, руководители профильных структурных подразделений. Мэр Саранска призвал руководителей ресурсоснабжающей организации до окончания ремонтных работ находиться на месте, держать ситуацию на контроле и быть на постоянной связи с руководством города, отмечает пресс-служба администрации го Саранск.

По информации ПАО «Т Плюс», на месте работают 12 человек и 4 единицы техники, ремонтные работы планируется завершить к 14:00.