24-летняя девушка снова задержана нетрезвой за рулем автомобиля

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

До двух лет лишения свободы грозит 24-летней жительнице с. Казаковка Кузнецкого района. Ночью 21 ноября на улице Каткова в Кузнецке остановивший автоледи патруль сотрудников ГИБДД установил, что она находилась за рулем автомобиля «ВАЗ-219110» в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее за аналогичное нарушение девушка была подвергнута административному наказанию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.