Прогнозы оправдываются – в Мордовии завтра аномально холодная погода

Зимний пейзаж. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне - Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Мордовский ЦГМС - Филиал ФГБУ «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ УГМС»), 7 декабря в Саранске и на территории Республики Мордовия сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7°С и более.

По возможности рекомендуется воздержаться от продолжительного пребывания на улице.

А водителям - отказаться от дальних поездок и быть внимательными на дорогах.