Сначала деньги, а водопровод – через 3 года

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Блеснуть оперативностью выполнения намеченного в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» решила администрация сельского поселения и ее компаньон - ООО «Краснослободскстроймонтаж». В 2017 году они лихо отрапортовали о выполнении работ по I этапу строительства водопровода в селе Новое Синдрово.

Представленный отчет свидетельствовал об эффективном и своевременном освоении выделенных бюджетных средств, был подписан акт о приемке выполненных работ и справка об их стоимости. После чего на счет коммерческой организации были перечислены денежные средства в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Фактически данные работы были выполнены в 2020 году.

В рамках уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки, по признакам служебного подлога, Краснослободским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.