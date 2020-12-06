В Пензе подвели итоги турнира «Сурский забег»

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

С 16 октября по 29 ноября в Пензенской области проходил турнир «Сурский забег». Региональное министерство физической культуры и спорта, в связи с отменой Олимпиады в Токио, предложило пробежать марафон в рамках турнира «Сурский забег». Расстояние, которое участники пробегали за каждые семь дней, регулярно отображалось на интерактивной карте проекта. Предполагалось, что отрезки, преодоленные жителями области и сложенные воедино, составят дистанцию в 20 232 километра, что равняется пути от Пензы до Токио и обратно. Однако участники акции значительно перевыполнили план, пробежав в общей сложности 64 744 километра.

Вчера в Музее спорта Пензенской области состоялось подведение итогов акции и награждением самых активных бегунов. К спортсменам обратился Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский:

- Сегодня у нас награждение, но это не самое главное. Самое главное, что вы ведете здоровый образ жизни, занимаетесь физической культурой и спортом.

Министр отметил, что совсем скоро жителей региона будет ждать новый забег – в этот раз лыжный.

Победители конкурсов, которые были организованы в рамках турнира, получили подарки от партнеров проекта – абонементы в фитнес-центры и стоматологическую клинику. Топ-50 участников, пробежавших наибольшее расстояние, были награждены дипломами проекта и фирменными жетонами. Трем лучшим среди женщин и мужчин вручили смарт-часы. Еще девять смарт-часов были разыграны дополнительно среди активных участников.