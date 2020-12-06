В 2020 году арт-поместье «Новые берега» посетили более 100 специалистов из 15 регионов

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Инициатор создания арт-поместья Мария Львова-Белова отметила, что в 2020 году жильцам «Новых берегов» удалось реализовать немало инициатив, даже несмотря на коронавирус:

- Мы открыли очередной дом, цех по производству полуфабрикатов, площадку и центр проектной деятельности активных молодых людей с инвалидностью. Сейчас завершается строительство образовательного центра и храма.

Иван Белозерцев пообещал выделить из внебюджетных источников один миллион на окончание работ в церкви.

- Среди инвалидов встречаются такие позитивные, одаренные люди! Они по-другому смотрят на мир, нам показывают пример, как надо любить жизнь и поддерживать друг друга, - отметил глава региона. - Территорию арт-поместья «Новые берега» будем развивать.

Под строительство новых объектов поселения будет выделен дополнительный участок земли.

СПРАВКА «КП»

Сегодня в арт-поместье «Новые берега» проживают 50 человек из 11 регионов - члены многодетных и приемных семей, молодые супружеские пары, выпускники детских домов.

Сотрудники некоммерческих организаций, социальных служб, реабилитационных центров, образовательных организаций часто приезжают сюда на стажировки. С начала года «Новые берега» посетили более 100 специалистов из 15 регионов России.