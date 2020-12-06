Шпаргалки и подсказки экспертов в потоке машин водителю не помогут

пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области

На теоретическом экзамене на право управления транспортными средствам в МРЭО ГИБДД в Нижнем Ломове инспектор обратил внимание на подозрительное поведение экзаменуемого после окончания срока лишения 23-летнего жителя Городищенского района.

Во время приема экзамена– он расстегивал и застегивал замок свитера.

После завершения теста, полицейский попросил расстегнуть одежду. Под свитером на груди гражданина были закреплены технические средства аудио- и видеофиксации, предназначенные для негласного получения информации, а также имелись микронаушники.

Как оказалось, будучи не уверенным в своих знаниях, молодой человек обратился за помощью к неизвестным, которые во время экзамена видели билеты на мониторе. Сидя с ноутбуком в своей машине рядом со зданием МРЭО ГИБДД, они сообщали правильные ответы через беспроводную гарнитуру. Подсказки были оценены в 45 тысяч рублей, отмечает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области.

Вызванная на место проведения экзамена следственно-оперативная группа изъяла технические средства и направила на экспертизу.

По факту незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.