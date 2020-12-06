Классный руководитель кадетов Ольга Захарова

Пресс-служба правительства Пензенской области

Опытом работы классного руководителя кадетских классов казачьей направленности в патриотическом воспитании поделится с коллегами на Всероссийском съезде классных руководителей представляющая Пензенскую область учитель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе школы п. Мичуринский Пензенского района Ольга Захарова.

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Академией Минпросвещения России проведёт съезд7-8 декабря 2020 года. Его участники обменяются опытом, поделятся лучшими практиками в области воспитания и социализации учащихся.