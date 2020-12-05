В Пензе пассажир такси отказался платить за поездку и устроил драку с водителем

В половине одиннадцатого вечера экипаж Росгвардии получил сообщение о драке на улице Коммунистической. Прибыв на место и опросив свидетелей, стражи порядка установили, что пострадавший в конфликте – таксист. Его услугами решил воспользоваться нетрезвый граждан, однако денег у него на оплату проезда не отказалась. Водитель попросил покинуть машину, на что пассажир отреагировал агрессивно, ударив его. После этого мужчина разбил в автомобиле боковое стекло и одно из зеркал и сбежал.

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к его поиску. Через несколько минут во дворе дома по улице Ворошилова был замечен и задержан 37-летний мужчина, подходящий под приметы. Задержанный был опознан таксистом.

Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции.