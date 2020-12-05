В Пензенской области учредят почетный знак губернатора «Доброволец Сурского края»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор отметил вклад волонтеров в борьбу с распространением коронавируса.

- С весны активисты помогают пожилым гражданам, жителям с хроническими заболеваниями, многодетным семьям, - подчеркнул Иван Александрович.

Глава региона поддержал идею учредить почетный знак губернатора Пензенской области «Доброволец Сурского края», а также акцентировал внимание на необходимости поддержки активной молодежи:

- Волонтеров надо в обязательном порядке включать в кадровый резерв. В региональных и муниципальных органах власти должно появляться больше активной молодежи.

В конце встречи Иван Белозерцев вручил дипломы лауреатам региональной премии «Доброволец Сурского края-2020».