Елки в детских садах и школах Пензы пройдут без аниматоров и родителей

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова отметила, что ситуация, хотя и остается стабильной, напряженная: наблюдается рост заболеваемости. В некоторых школах на карантин из-за коронавируса закрыли сразу несколько классов. Мэр Андрей Лузгин поручил выявить, как и где эти классы могли пересечься, и на основе полученной информации принять дополнительные меры, чтобы ситуация не повторилась.

Также Управлению образования города напомнили о требованиях к проведению елок в школах и детсадах. В этом году от общих мероприятий было решено отказаться: праздники пройдут по отдельности, внутри каждого класса или детсадовской группы, без родителей и приглашенных артистов. Новогодние спектакли будут проводиться с полупустыми залами.

В случае ухудшения ситуации все мероприятия могут быть отменены.