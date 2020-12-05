В Пензенской области появится семеноводческий завод

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Накануне губернатор Иван Белозерцев и заместитель генерального директора ООО «Курск АгроАктив» Нина Миронова подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Оно подразумевает открытие на территории Пензенской области предприятия для выращивания, производства и продажи семян пшеницы и сои. Инвестиционный проект стоимостью 400 миллионов рублей позволит создать в регионе еще 20 рабочих мест.

ООО «Курск АгроАктив» работает в шести региона Российской Федерации, включая Пензенскую область, где у компании имеются четыре элеватора.

- Мы готовы заниматься дистрибуцией семян пшеницы и сои и предоставлять услуги по хранению зерна, - отметила Нина Миронова.