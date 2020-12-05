Сотрудники силовых ведомств Пензенской области сдали 58 литров крови

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Как отмечают врачи, сотрудники силовых структур отлично подходят для сдачи крови: они следят за своим здоровьем, обладают хорошей физической формой, знают, что перед донацией нельзя курить, принимать лекарства. В декабре в акции приняли участие 130 человек. В общей сложности они сдали 58 литров крови.

Всего же в этом году Служба крови провела 10 акций «Донор в погонах». В них приняли участие более 500 человек, заготовлено более 200 литров цельной донорской крови.