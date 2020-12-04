Оправдать надежды жителей Мордовии на перемены к лучшему

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

«Буду делать все возможное, чтобы оправдать надежды жителей родной для меня Мордовии на перемены к лучшему", - заверил он собравшихся.

На сегодняшний день государственный долг Республики составляет 49 млрд. 165 млн. рублей - это почти в 1,8 раза превышает собственные доходы республики. Кроме того, в связи с невыполнением взятых на себя обязательств, Минфином России осуществляется бюджетная мера принуждения в отношении республики - бесспорное взыскание средств за счет доходов бюджета.

Из этого неблагоприятного режима нам придется выходить, - подчеркнул врио Главы Мордовии. Для этого работа будет формироваться программы финансового оздоровления, и наращивание собственных доходов бюджета.

«Наша установка - открытые и понятные отношения с бизнесом, - подчеркнул Врио Главы Мордовии. - В этой связи будет повышена эффективность совещательных органов при Главе республики по развитию предпринимательства».