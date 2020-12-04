Двое жителей Мордовии наворовали велосипедов на 114 тысяч рублей

В Саранске вынесли приговор в отношении двух ранее судимых жителей Лямбирского района и Саранска, 33 и 40 лет. Мужчины обвинялись в серии краж велосипедов в Пролетарском районе города.

Схема преступлений была одна и та же: мужчины заходили в подъезды многоквартирных домов и угоняли оставленные на лестничных площадках транспортные средства, при необходимости перерезая тросы и цепи, которыми владельцы прикрепляли свое имущество к перилам. Велосипеды злоумышленники относили в ломбарды, вырученные за них деньги тратили на свои нужды. Общая сумма ущерба составила 114 тысяч рублей.

Свою вину мужчины признали полностью.

Приговором суда жителю Лямбирского района назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его подельник ближайшие 2 года 8 месяцев проведет в колонии строгого режима.