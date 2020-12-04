Санавиация помогла жителям Пензенской области уже 15 раз

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Напомним вам, что санавиацию в Пензенской области запустили в октябре этого года. За два месяца спецрейсы совершили четыре вылета в Москву и Нижний Новгород. С 20 ноября в регионе вертолетами начали доставлять пациентов из районных медучреждений в областные специализированные центры.

Вертолет может вместить двух больных: одного - в лежачем состоянии, второго – в сидячем. Во время полета пациентов сопровождает бригада Пензенской областной станции скорой медицинской помощи. На борту есть все необходимое: укладка с медикаментами, термоодеяло, кислородный баллон для аппарата искусственной вентиляции легких.