Двое жителей Пензы пытались украсть металлический забор

Днем в правоохранительные органы обратилась жительница улицы Измайлова. Горожанка сообщила, что из окон ее квартиры видно, как двое неизвестных пилят металлический забор. На место отправились бойцы Росгвардии, взору которых предстала любопытная картина: мужчины 36 и 44 лет так были увлечены своим делом, что даже не заметили стражей порядка. К этому моменту нарушители уже успели выпилить одну секцию забора и находились в процессе «демонтажа» второй.

Правоохранителям мужчины пояснили, что хотели сдать их в пункт приема металлолома, а деньги – пропить. Для дальнейших разбирательств граждан доставили в отдел полиции.