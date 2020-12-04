Кубок Приволжского федерального округа приехал в Пензу

Пресс-служба правительства Пензенской области

Обыграв команду Казанского федерального университета из Татарстана со счетом 3:0, студенческая любительская хоккейная команда Пензенской области завоевала первое место в проходившем в Казани турнире - II Кубок Приволжского федерального округа среди студенческих любительских хоккейных команд. У спортсменов Казани - второе место. Третье - у команды Нижегородской области.

Всего в завершившихся 3 декабря 2020 года соревнованиях приняли участие 7 команд из республик Удмуртия и Татарстан, а также Кировской, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областей.

Победители и участники были награждены кубками, медалями и дипломами полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, лучшие игроки получили специальные призы.