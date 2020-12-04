Андрей Лузгин рассказал о переменах в Пензе в 2021 году

Лестница от улицы Кирова до улицы Спасо-Преображенская

Не за горами 2021 год. Какие изменения произойдут в облике Пензы? Об этом в четверг 3 декабря 2020 на совещании губернатора Ивана Белозерцева рассказал глава администрации Пензы Андрей Лузгин. Встреча проходила с участием представителей архитектурного сообщества, строительных компаний, профильных министерств и ведомств.

В настоящее время завершены проектные работы по капитальному ремонту верхней части улицы Московской, в котором предусмотрены модернизация и ремонт существующих сетей инженерно-технического обеспечения - подземного газопровода, теплотрассы, водопровода, электрических и слаботочных сетей. Преобразится вся инфраструктуры пешеходной зоны.

Благоустройство площадки у памятника Первопоселенцу и обустройство лестницы с улицы Кирова вниз к Спасо-Преображенскому монастырю также планируется в наступающем году. В жилой застройке разместятся прогулочные аллеи, будет размещена сувенирная лавка, построена ротонда со стендами об истории города.

В ходе совещания Андрей Лузгин рассказал и о планах по развитию территории вокруг цирка, сквера имени Белинского, Тропы здоровья и ряда городских прогулочных зон.