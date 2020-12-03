Артём Здунов: «Чтобы люди ощущали чуткое отношение к себе»

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В Международный день инвалидов врио Главы Республики Мордовия Артём Здунов призвал жителей Мордовии протянуть руку помощи нуждающимся - людям, которым в первую очередь нужны забота, поддержка. Особенно это важно сейчас, когда в мире идет борьба с пандемией коронавируса.

В России и Мордовии многое делается для улучшения условий жизни людей с дополнительными потребностями и для максимального их вовлечения в жизнь общества. Реализуется программа «Доступная среда», направленная на повышение доступности социальных и транспортных объектов, расширяются возможности обучения и трудоустройства.

Призвав граждан республики не оставаться равнодушными и протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается, Артем Здунов особо подчеркнул: «И наша задача - создать условия для того, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно, ощущали чуткое к себе отношение».